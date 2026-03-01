Seis ciclistas são atropelados por carro na RS-020, em Gravataí

Câmeras de monitoramento flagraram trajeto do Jeep Renegade durante a colisão com ciclistas em Gravataí. Arquivo pessoal / Ivone Altenhofen

Seis ciclistas foram atropelados por volta das 8h deste domingo (1º) no km 27 da RS-020, em Gravataí, na Região Metropolitana. Conforme informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CRBM), o motorista do Jeep Renegade trafegava na direção de Taquara quando atingiu os ciclistas, que estavam no mesmo sentido da rodovia. Quatro deles ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento, ao menos dois deles no ao Hospital Dom João Becker.

Conforme testemunhas, o motorista do carro teria relatado que dormiu ao volante. Ele parou para prestar socorro às vítimas depois de atingi-las logo após uma curva na estrada.

Segundo o treinador dos ciclistas, Frank Silvestrin, um deles quebrou a perna e passou por cirurgia. Outra vítima teria quebrado o braço e já recebeu alta. Os outros dois tiveram lesões leves. Ainda segundo Silvestrin, esse era um trajeto comum do grupo.

Em 21 de fevereiro, no último fim de semana, outro atropelamento em rodovia gaúcha causou a morte de três ciclistas. O sinistro aconteceu na RS-115, em Três Coroas, no Vale do Paranhana.

O motorista de um Palio fugiu do local sem prestar socorro e foi preso preventivamente horas depois na sua casa, em Três Coroas. O teste do bafômetro indicou que o condutor do carro havia consumido bebida alcoólica.

Contraponto

O advogado Demetrius Teixeira, que representa o motorista, entrou em contato com a reportagem para apresentar a sua versão dos fatos.