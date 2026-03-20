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CNH em carro automático: o que muda nas aulas, na prova e na carteira de motorista

Norma federal uniformiza a formação de condutores com veículos de transmissão automática no país; proposta em análise pode criar habilitação com limitação específica

Leonardo Martins

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