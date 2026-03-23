Trânsito

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Notícia

CNH aos 16 anos? O que se sabe sobre projeto que prevê reduzir idade mínima para habilitação 

Proposta integra pacote de mudanças no Código de Trânsito e levanta discussão sobre responsabilidade penal, formação de condutores e segurança viária

Leonardo Martins

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