Carro bate, derruba poste e bloqueia avenida em Cachoeirinha

Um carro bateu contra um poste, que caiu sobre o veículo, na Avenida General Flores da Cunha, em Cachoeirinha, por volta das 8h30min desta quinta-feira (12). Com isso, o trânsito foi completamente bloqueado no trecho da parada 56, no sentindo Porto Alegre.

A condutora do veículo, de 47 anos, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Padre Jeremias com ferimentos leves, conforme o Corpo de Bombeiros do município da Região Metropolitana.

A Brigada Militar orienta desvios entre as paradas 55 e 57, pela Rua Iracema.

A RGE foi acionada para desligar a energia na região. A concessionária é aguardada para retirar a estrutura da rodovia. Após, também será realizada a remoção do veículo, um Uno.

"Saiu caminhando e desmaiou"

Sócia de um HUB de soluções empresariais que funciona em frente ao local do acidente, a contadora Vanessa Casagrande conta que os funcionários do Grupo Inn se preparavam para começar o expediente desta quinta-feira quando "ouviram um estrondo".

— Quando eles viram, a moça (condutora do veículo) estava saindo do carro. Ela alegou ter passado mal e por isso aconteceu o acidente — contou.

Vanessa conta, ainda, que a condutora deixou o veículo sozinha e caminhando. Instantes depois, ela desmaiou.