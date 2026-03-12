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Carro bate, derruba poste e bloqueia avenida em Cachoeirinha

Acidente ocorreu próximo da parada 56, no sentido Porto Alegre. Condutora foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves

Lucas de Oliveira*

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