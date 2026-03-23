Caminhão com carga perigosa tomba e causa bloqueio parcial na freeway

Veículo com carga inflamável ficou caído às margens da BR-290, em Cachoeirinha. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tombamento de um caminhão-baú com carga perigosa causou estreitamento na freeway no sentido Litoral-Capital. A ocorrência foi no km 88, cerca de dois quilômetros depois do cruzamento com a Avenida Assis Brasil, na entrada para Cachoeirinha.

O acidente aconteceu no final da madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta não se feriu. A carga partiu de Curitiba, no Paraná, e tinha como destino Porto Alegre.

A faixa da direita, junto ao acostamento, precisou ser interrompida. As outras três seguiram liberadas ao trânsito.

De acordo com a nota fiscal da carga, são produtos perigosos. Solventes misturados com inflamáveis em latas tipo spray, entre outros recipientes. Em avaliação preliminar dos policiais, não poderiam estar sendo transportados no mesmo baú.

Devido ao risco de explosão, autoridades isolaram a área. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

A PRF acionou os bombeiros para avaliar risco de explosão por conta da carga. Os policiais chegaram a ampliar a distância de isolamento na área do acidente.

O Corpo de Bombeiros descartou o risco de explosão, mas confirmou se tratar de uma carga com produtos químicos. O responsável pela transportadora no local garantiu que todas as licenças estão atualizadas e que outra empresa, responsável por tratar da situação, foi acionada.