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Notícia

Árvore cai sobre carro e bloqueia Rua Barros Cassal, em Porto Alegre  

Veículo Hyundai Creta que estava estacionado na via foi atingido

Lisielle Zanchettin

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