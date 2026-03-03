Árvore cai sobre carro e bloqueia Rua Barros Cassal, em Porto Alegre  

Uma árvore caiu sobre um veículo na Rua Doutor Barros Cassal, no bairro Independência, em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (3). Mesmo com o susto, ninguém ficou ferido.

Um veículo Hyundai Creta que estava estacionado foi atingido. A condutora do carro, Fabíola Bettio, 38 anos, estava ao lado do automóvel quando a árvore caiu:

— Eu havia acabado de descer do carro, estava do lado quando do nada a árvore caiu. Na hora fiquei em choque. Só pensei que eu sempre estou com meus filhos no carro e dessa vez, por sorte, não — contou.