Acidente na freeway, próximo à Arena do Grêmio, deixa um morto

Homem morreu em acidente no km 92 da freeway, próximo à Arena do Grêmio. Juliano Lannes / Agência RBS

Um homem de 68 anos morreu em um acidente na freeway (BR-290) na noite desta quinta-feira (19), próximo à Arena do Grêmio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolvendo dois carros aconteceu no km 92 da rodovia, no sentido Interior-Capital, por volta das 20h.

O acidente foi entre um GWM Ora e um Ford Fiesta. O condutor do primeiro veículo saiu ileso, já o motorista do Fiesta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.