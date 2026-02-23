Trânsito

Tragédia no Paranhana
Notícia

Testemunha diz ter visto motorista em zigue-zague instantes antes de acidente que matou duas ciclistas em Três Coroas

Suspeito do atropelamento foi preso em casa, após fugir do local do acidente, na RS-115

Leticia Mendes

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