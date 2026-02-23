Testemunha diz ter visto motorista em zigue-zague instantes antes de acidente que matou duas ciclistas em Três Coroas

Carro e bicicletas envolvidos no acidente. Jeferson Ageitos / Agencia RBS

A Polícia Civil de Três Coroas ouviu na tarde desta segunda-feira (23) uma testemunha que relatou ter visto o motorista preso por atropelar e matar ciclistas no último sábado (21) trafegando de forma imprudente.

Segundo o delegado Ivanir Caliari, da Polícia Civil de Três Coroas, essa testemunha relatou ter visto o motorista deixando um estabelecimento próximo à RS-115 e dirigindo em zigue-zague. Isso teria acontecido instantes antes do acidente. A testemunha, no entanto, não chegou a presenciar o momento do atropelamento.

— Essa testemunha presenciou o homem dirigindo de forma imprudente — disse o delegado.

O preso pelo atropelamento é José Carlos Almeida Bessa, de 42 anos. Ele está preso de forma preventiva. No sábado, ele foi preso em flagrante em casa, em Três Coroas, após fugir do local do acidente. O carro dele, um Palio, foi apreendido e submetido à perícia.

Bessa é natural do Amazonas, mas residia em Três Coroas. Segundo a polícia, o homem não era habilitado, embora o carro estivesse registrado no nome dele. O suspeito foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou que ele estava embriagado.

Na tarde de domingo (22), o preso passou por audiência de custódia no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Durante a sessão, o juiz decidiu converter o flagrante em prisão preventiva.

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Na decisão do magistrado, consta que o motorista "estava em estado de embriaguez, sem habilitação, dormiu ao volante, trafegou pelo acostamento e empreendeu fuga do local, evadindo-se da responsabilidade e da prestação de socorro".

A polícia trata o caso como duplo homicídio doloso no trânsito, além da tentativa de homicídio. O entendimento é de que houve dolo eventual, no momento em que o condutor assumiu o risco de matar.

Vítimas

As vítimas são as ciclistas Clarissa Felippetti, de 38 anos, e Fernanda Mikaella da Silva Barros, de 35 anos, que pedalavam na RS-115 quando foram atropeladas pouco antes das 6 horas da manhã.

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O marido da Clarissa, Isac Ribeiro, de 35 anos, também foi atropelado e está internado em estado bastante grave. Ele foi transferido para uma UTI em Canoas ainda no fim de semana.

Contraponto

Após ser preso em flagrante, José Carlos Almeida Bessa optou por permanecer em silêncio. A advogada Camila Schmorantz, responsável pela defesa do preso durante audiência de custódia, enviou nota sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

"Em razão dos recentes acontecimentos e da ampla repercussão do caso envolvendo meu cliente, venho, na qualidade de sua advogada, esclarecer que a defesa está comprometida em assegurar que todos os fatos sejam apurados de forma justa, técnica e dentro dos limites da lei, na tentativa de afastar qualquer tipo de dolo.

Manifesto meu mais profundo respeito e solidariedade às famílias das vítimas Sissa e Fernanda neste momento de dor irreparável, reconhecendo a gravidade do ocorrido e, afirmo que estou em orações pela recuperação do Isac. Ressalto, contudo, que o processo judicial é o espaço legítimo para a análise das circunstâncias, das provas e das responsabilidades, garantindo-se o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.