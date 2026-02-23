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Vale do Paranhana
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Suspeito de atropelar e matar ciclistas na RS‑115 tem prisão preventiva decretada

Clarissa Felipetti e Fernanda Barros morreram no sábado. Condutor do veículo teria dormido ao volante e fugiu sem prestar socorro

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS