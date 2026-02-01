Trânsito

Governo lança manual que muda prova prática da CNH e retira baliza como etapa obrigatória; entenda

Documento redefine critérios de avaliação e prioriza condução em via pública; no Rio Grande do Sul, Detran mantém modelo atual até publicação oficial do manual

Murilo Rodrigues

