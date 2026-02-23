Pálio foi apreendido com motorista preso no sábado. André Malinoski / Agencia RBS

A investigação da Polícia Civil sobre o atropelamento que resultou na morte de duas ciclistas e deixou um terceiro gravemente ferido, em Três Coroas, no Vale do Paranhana, busca identificar o local onde o motorista esteve antes do acidente. O objetivo é ter mais elementos para comprovar que ele foi imprudente. O preso é José Carlos Almeida Bessa, 42 anos.

No sábado (21) pela manhã, o motorista foi preso em casa, no município de Três Coroas. Ele é suspeito de ser o autor do atropelamento, que aconteceu pouco antes das 6h, na RS-115, e de ter fugido do local sem prestar socorro.

Na garagem da casa dele, foi encontrado um Palio, de Gramado. Segundo a polícia, uma das placas deste mesmo veículo havia sido localizada junto aos destroços do acidente. A perícia encontrou vestígios de sangue no carro.

— Foi coletado este sangue para confrontação, para comprovar que se trata do sangue de alguma das vítimas — explica o delegado de Três Coroas, Ivanir Caliari.

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Bessa é natural do Amazonas, mas residia em Três Coroas. Segundo a polícia, o homem não era habilitado, embora o carro estivesse registrado no nome dele. O suspeito foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou que ele estava embriagado.

Na tarde de domingo (22), o preso passou por audiência de custódia no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Durante a sessão, o juiz decidiu converter o flagrante em prisão preventiva.

Imprudência

Na decisão do magistrado, consta que o motorista "estava em estado de embriaguez, sem habilitação, dormiu ao volante, trafegou pelo acostamento e empreendeu fuga do local, evadindo-se da responsabilidade e da prestação de socorro".

A polícia trata o caso como duplo homicídio doloso no trânsito, além da tentativa de homicídio. O entendimento é de que houve dolo eventual, no momento em que o condutor assumiu o risco de matar.

Conforme o delegado Caliari, a investigação busca neste momento ouvir testemunhas para mapear os locais onde o motorista esteve antes do atropelamento. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança.

— O atropelamento é irrefutável, temos provas técnicas, periciais, como o carro e os vestígios deixados. Buscamos agora provas testemunhais, de que ele realmente agiu de forma inconsequente, em qual estabelecimento esteve bebendo e quanto tempo ficou no local — diz o delegado.

Contraponto

Após ser preso em flagrante, José Carlos Almeida Bessa optou por permanecer em silêncio. A advogada Camila Schmorantz, responsável pela defesa do preso durante audiência de custódia, enviou nota sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

"Em razão dos recentes acontecimentos e da ampla repercussão do caso envolvendo meu cliente, venho, na qualidade de sua advogada, esclarecer que a defesa está comprometida em assegurar que todos os fatos sejam apurados de forma justa, técnica e dentro dos limites da lei, na tentativa de afastar qualquer tipo de dolo.

Manifesto meu mais profundo respeito e solidariedade às famílias das vítimas Sissa e Fernanda neste momento de dor irreparável, reconhecendo a gravidade do ocorrido e, afirmo que estou em orações pela recuperação do Isac. Ressalto, contudo, que o processo judicial é o espaço legítimo para a análise das circunstâncias, das provas e das responsabilidades, garantindo-se o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Reitero que qualquer julgamento precipitado, antes da conclusão das investigações, pode comprometer a busca pela verdade real e a aplicação correta da justiça, vez que meu cliente está de fato arrependido pelo que causou e afirma que jamais buscou por este resultado. A defesa seguirá colaborando com as autoridades competentes para o pleno esclarecimento dos fatos."

As vítimas

As vítimas são as ciclistas Clarissa Felipetti, 38 anos, e Fernanda Mikaella da Silva Barros, 34, que foram atingidas enquanto pedalavam no quilômetro 19 da RS‑115. Elas estavam acompanhadas de Isac Emanuel Ribeiro da Silva, 35 anos, que é marido de Clarissa.

Os três planejavam um passeio de cerca de cem quilômetros pela região. Clarissa e Fernanda morreram ainda no local. Já Isac foi socorrido em estado gravíssimo e transferido para Canoas, onde permanece em tratamento intensivo.