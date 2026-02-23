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Fuga de local
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Polícia apura onde motorista esteve antes de atropelar ciclistas em Três Coroas; suspeito não era habilitado e estava embriagado

José Carlos Almeida Bessa, 42 anos, foi preso em flagrante e teve prisão convertida em preventiva no fim de semana

Leticia Mendes

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