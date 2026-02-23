A investigação da Polícia Civil sobre o atropelamento que resultou na morte de duas ciclistas e deixou um terceiro gravemente ferido, em Três Coroas, no Vale do Paranhana, busca identificar o local onde o motorista esteve antes do acidente. O objetivo é ter mais elementos para comprovar que ele foi imprudente. O preso é José Carlos Almeida Bessa, 42 anos.
No sábado (21) pela manhã, o motorista foi preso em casa, no município de Três Coroas. Ele é suspeito de ser o autor do atropelamento, que aconteceu pouco antes das 6h, na RS-115, e de ter fugido do local sem prestar socorro.
Na garagem da casa dele, foi encontrado um Palio, de Gramado. Segundo a polícia, uma das placas deste mesmo veículo havia sido localizada junto aos destroços do acidente. A perícia encontrou vestígios de sangue no carro.
— Foi coletado este sangue para confrontação, para comprovar que se trata do sangue de alguma das vítimas — explica o delegado de Três Coroas, Ivanir Caliari.
Bessa é natural do Amazonas, mas residia em Três Coroas. Segundo a polícia, o homem não era habilitado, embora o carro estivesse registrado no nome dele. O suspeito foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou que ele estava embriagado.
Na tarde de domingo (22), o preso passou por audiência de custódia no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Durante a sessão, o juiz decidiu converter o flagrante em prisão preventiva.
Imprudência
Na decisão do magistrado, consta que o motorista "estava em estado de embriaguez, sem habilitação, dormiu ao volante, trafegou pelo acostamento e empreendeu fuga do local, evadindo-se da responsabilidade e da prestação de socorro".
A polícia trata o caso como duplo homicídio doloso no trânsito, além da tentativa de homicídio. O entendimento é de que houve dolo eventual, no momento em que o condutor assumiu o risco de matar.
Conforme o delegado Caliari, a investigação busca neste momento ouvir testemunhas para mapear os locais onde o motorista esteve antes do atropelamento. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança.
— O atropelamento é irrefutável, temos provas técnicas, periciais, como o carro e os vestígios deixados. Buscamos agora provas testemunhais, de que ele realmente agiu de forma inconsequente, em qual estabelecimento esteve bebendo e quanto tempo ficou no local — diz o delegado.
Contraponto
Após ser preso em flagrante, José Carlos Almeida Bessa optou por permanecer em silêncio. A advogada Camila Schmorantz, responsável pela defesa do preso durante audiência de custódia, enviou nota sobre o caso. Confira a nota na íntegra:
"Em razão dos recentes acontecimentos e da ampla repercussão do caso envolvendo meu cliente, venho, na qualidade de sua advogada, esclarecer que a defesa está comprometida em assegurar que todos os fatos sejam apurados de forma justa, técnica e dentro dos limites da lei, na tentativa de afastar qualquer tipo de dolo.
Manifesto meu mais profundo respeito e solidariedade às famílias das vítimas Sissa e Fernanda neste momento de dor irreparável, reconhecendo a gravidade do ocorrido e, afirmo que estou em orações pela recuperação do Isac. Ressalto, contudo, que o processo judicial é o espaço legítimo para a análise das circunstâncias, das provas e das responsabilidades, garantindo-se o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
Reitero que qualquer julgamento precipitado, antes da conclusão das investigações, pode comprometer a busca pela verdade real e a aplicação correta da justiça, vez que meu cliente está de fato arrependido pelo que causou e afirma que jamais buscou por este resultado. A defesa seguirá colaborando com as autoridades competentes para o pleno esclarecimento dos fatos."
As vítimas
As vítimas são as ciclistas Clarissa Felipetti, 38 anos, e Fernanda Mikaella da Silva Barros, 34, que foram atingidas enquanto pedalavam no quilômetro 19 da RS‑115. Elas estavam acompanhadas de Isac Emanuel Ribeiro da Silva, 35 anos, que é marido de Clarissa.
Os três planejavam um passeio de cerca de cem quilômetros pela região. Clarissa e Fernanda morreram ainda no local. Já Isac foi socorrido em estado gravíssimo e transferido para Canoas, onde permanece em tratamento intensivo.
Os velórios das vítimas ocorreram no domingo. Clarissa foi velada no Ginásio Municipal de Três Coroas, em uma cerimônia marcada pela presença de amigos, familiares e grupos de ciclistas. Fernanda foi velada na Capela Municipal.