Neblina intensa provoca acidente na RS-118, em Viamão

O motociclista de 24 anos foi encaminhado para atendimento médico. Marcos Pacheco / RBS TV

Um motorista e um motociclista se envolveram em um acidente no início da madrugada desta quarta-feira (25), na RS-118, na altura de Viamão. No trecho onde ocorreu a colisão, a presença de neblina densa dificultava a visibilidade.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a suspeita é de que o condutor de um carro, que trafegava no sentido Viamão–Gravataí, tenha invadido a pista contrária e colidido de frente com a motocicleta que vinha no sentido oposto.

O motociclista, um homem de 24 anos, foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital de Viamão.