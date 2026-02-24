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Notícia

Mudanças na CNH: RS define data para validar instrutores autônomos e mantém taxa para refazer prova prática 

Antes do prazo estipulado, Detran não reconhecerá aulas com esses profissionais, que deverão se cadastrar no site do órgão

Kyane Sutelo

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