Retorno do Litoral Norte tem movimento intenso e filas nos pedágios da freeway

Movimento é intenso na freeway no fim de tarde. Gabriela Plentz / Grupo RBS

O retorno do Litoral Norte em direção à Região Metropolitana registra movimento intenso, mas com tráfego fluindo na maior parte das rodovias, neste domingo (1º). O principal ponto de atenção ao longo do dia tem sido a freeway, especialmente nas praças de pedágio, onde motoristas enfrentam filas nos dois sentidos.

De acordo com a concessionária, por volta das 20h15min, 58 veículos passavam por minuto pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha no sentido Litoral–Capital. Volume menor do que o registrado às 17h, quando chegou a 71. Apesar do movimento, não há retenção na via, apenas filas nos pedágios.

No pedágio em Gravataí, motoristas enfrentam congestionamento pontual no sentido Capital–Litoral e no retorno das praias.

Situação nas demais rodovias

No fim da tarde, o movimento começou a se intensificar na RS-040. Às 20h, havia sete quilômetros de congestionamento na rodovia, em Águas Claras, no sentido Região Metropolitana.

Há, ainda, pontos de retenção na Interpraias, principalmente em Cidreira.

Nas outras rodovias que ligam o Litoral Norte à Região Metropolitana, o cenário é mais tranquilo. RS-407, RS-030 e Estrada do Mar não registram congestionamento neste momento.

Durante a tarde, a BR-101 registrou transtornos em pontos específicos. Houve congestionamento em Três Cachoeiras e em Três Forquilhas.

Tráfego é intenso desde a manhã de domingo

Antes do aumento no fluxo registrado no fim da tarde, o tráfego entre a Capital e o Litoral Norte já era intenso, mas seguia sem bloqueios ou pontos críticos na freeway. O movimento gerou filas na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no sentido Capital-Litoral, mas sem reflexos no restante do trajeto.

Ainda pela manhã, por volta das 11h, começou a crescer também o trânsito de retorno das praias. O que provocou lentidão nas praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, mantendo, no entanto, o fluxo contínuo na via.