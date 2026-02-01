Trânsito

Movimento
Notícia

Retorno do Litoral Norte tem movimento intenso e filas nos pedágios da freeway

Fluxo aumentou ao longo do dia e principal ponto de atenção segue sendo as praças de pedágio; demais rodovias têm tráfego regular

Gabriel Dias*



Gabriela Plentz



