Trânsito

Motorista está preso
Notícia

Morre terceiro ciclista atropelado na RS-115, em Três Coroas 

Isac Emanuel Ribeiro da Silva, 35 anos, estava internado desde sábado, dia do acidente; duas mulheres perderam a vida no local

Leticia Mendes

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