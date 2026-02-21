Terceiro ciclista atropelado na RS-115 está internado em estado grave em Três Coroas

Correção: o terceiro ciclista atropelado na RS-115 está internado em estado grave, e não morreu, como publicado nesta reportagem entre 9h14min e 11h15min. O texto foi corrigido.

O estado do ciclista de 35 anos que foi atropelado por um carro na RS-115, em Três Coroas, neste sábado (21), é considerado grave. Em um primeiro momento, o Comando Rodoviário da Brigada Militar informou a morte do homem. Mas o Hospital Três Coroas divulgou nota corrigindo a informação. Duas mulheres morreram no acidente.

A casa de saúde informou que o homem encontra-se internado na instituição. "Até o presente momento, seu estado de saúde é considerado grave", afirma a nota, que garante que as informações sobre falecimento dele "são inverídicas e não partiram do hospital".

As vítimas são duas mulheres, de 35 e 38 anos, que morreram no local do atropelamento, que ocorreu por volta das 5h45min deste sábado (21).

Motorista foi preso

O trio trafegava de bicicleta pelo acostamento da rodovia quando foi atingido por um Palio, próximo ao km 18. O motorista do veículo, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar. Teste do bafômetro apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica.

O suspeito fugiu do local do acidente sem prestar socorro, mas foi identificado pelo cercamento eletrônico em uma casa em Três Coroas. A placa dianteira do veículo foi encontrada amassada entre os destroços no local do acidente.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o suspeito teria perdido o controle do veículo quando trafegava em direção a Gramado. O carro, então, invadiu o acostamento, onde atropelou o trio de ciclistas.