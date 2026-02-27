Idosa morre atropelada na RS-040, em Viamão

Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada na noite desta quinta-feira (26) na RS-040, em Viamão. O acidente aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 12 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um Fiat Uno que trafegava no sentido Viamão–Capivari do Sul.

O condutor do veículo, de 59 anos, realizou o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de bebida alcoólica.

Ele relatou aos policiais que tentou desviar da pedestre, mas não conseguiu evitar o atropelamento.