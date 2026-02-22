Ginásio cheio e comoção marcam despedida a ciclistas que morreram em atropelamento na RS-115

Velório de Clarissa foi realizado neste domingo (22). Fabiana Lemos / RBSTV

Três Coroas, no Vale do Paranhana, se despede neste domingo (22) das duas ciclistas que morreram após serem atropeladas por um carro na RS‑115. O acidente aconteceu na manhã de sábado (21).

O velório de Clarissa Felipetti, 38 anos, foi marcado por um silêncio absoluto no Ginásio Municipal, que ficou cheio de familiares, amigos e grupos de ciclistas que passaram pelo local para prestar as últimas homenagens.

Fernanda Mikaella da Silva Barros, 34, também foi velada na cidade, mas na Capela Municipal de Três Coroas. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Luterano do município.

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Clarissa Felipetti e Fernanda Mikaella da Silva Barros. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

O marido de Clarissa, Isac Emanuel Ribeiro da Silva, que também foi atropelado no acidente, foi internado em estado gravíssimo e está em tratamento intensivo.

O velório de Clarissa, mais conhecida como Sissa, começou durante a madrugada deste domingo. O ginásio, que costuma receber jogos e eventos esportivos, virou espaço de despedida.

Amigos descrevem Clarissa como uma pessoa de energia contagiante, disciplinada e apaixonada por esporte.

Acidente que provocou duas mortes ocorreu na manhã de sábado (21). Jeferson Ageitos / Agencia RBS

Fotógrafa há mais de 20 anos, ela era conhecida em Três Coroas tanto pelo trabalho quanto pela participação ativa em provas de ciclismo e corridas de aventura. Formada em Educação Física e em Publicidade e Propaganda, ela já havia atuado como assessora de imprensa da prefeitura e, atualmente, trabalhava no setor de marketing de uma empresa, além de registrar eventos esportivos.

Mãe de dois filhos, ela e o marido costumavam se revezar nos cuidados com as crianças para manter a rotina de treinos. O sepultamento ocorreu no fim da manhã, no Cemitério Católico de Três Coroas.

Já Fernanda era natural de Minas Gerais e trabalhava em uma fábrica de calçados. Em nota, a companhia lamentou a perda:

"Fernanda não era apenas uma profissional dedicada e comprometida, ela era verdadeiramente parte da nossa família. Com seu jeito doce, seu sorriso sempre presente e sua disposição em ajudar, marcou a vida de todos", diz o comunicado.

Segundo conhecidos, ela era parceira frequente das pedaladas do casal.

O acidente

Acidente ocorreu na RS-115. André Malinoski / Agencia RBS

As duas amigas foram atropeladas enquanto pedalavam no acostamento da RS-115, no km 19. Elas e o marido de Clarissa, Isac Emanuel, 35 anos, planejavam percorrer cerca de 100 quilômetros no sábado, passando por cidades da Serra.

De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CRBM), Clarissa e Fernanda morreram no local. Já Isac foi socorrido em estado gravíssimo e transferido para o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas.

O motorista do carro, um homem de 42 anos, fugiu do local sem prestar socorro, mas foi identificado após perder a placa do veículo no impacto. Ele foi preso em casa, em Três Coroas.

Segundo a Polícia Civil, o teste do bafômetro indicou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar expelido, o dobro do que caracteriza crime de trânsito.

A prefeitura de Três Coroas publicou uma nota de pesar.