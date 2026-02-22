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Ginásio cheio e comoção marcam despedida a ciclistas que morreram em atropelamento na RS-115

Sepultamentos de Clarissa Felipetti, 38 anos, e Fernanda Mikaella da Silva Barros, 34, ocorrem neste domingo; motorista que causou acidente fugiu sem prestar socorro, mas foi identificado e preso em casa

Fabiana Lemos

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