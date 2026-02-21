Trânsito

Acidente em Três Coroas
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"Estavam sempre rindo": quem eram as duas ciclistas mortas em atropelamento na RS-115

Terceira vítima está internada em estado grave

André Malinoski

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Leticia Mendes

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