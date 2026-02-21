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Polícia prende motorista suspeito de atropelar e matar ciclistas e fugir sem prestar socorro na RS-115, em Três Coroas

Vítimas são duas mulheres; um homem está internado em estado grave

Leticia Mendes

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