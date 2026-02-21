Polícia prende motorista suspeito de atropelar e matar ciclistas e fugir sem prestar socorro na RS-115, em Três Coroas

Correção: duas pessoas morreram no acidente em Três Coroas na manhã deste sábado (21), e não três, como publicado nesta reportagem entre as 9h e as 11h05min. O texto já foi corrigido.

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente que aconteceu no início da manhã deste sábado (21) em Três Coroas, no Vale do Paranhana. As vítimas são ciclistas que transitavam pela RS-115.

O suspeito de ser o motorista do veículo, que fugiu do local sem prestar socorro, foi preso. Teste do bafômetro apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica.

As vítimas são duas mulheres, que morreram no local do acidente. Um homem em estado grave foi encaminhado para atendimento médico. Inicialmente, o Comando Rodoviário da Brigada Militar havia divulgado a morte do terceiro ciclista, mas o Hospital de Três Coroas afirmou que a informação estava incorreta. As identidades ainda não foram informadas.

O acidente aconteceu na altura do km 18, no sentido Três Coroas-Gramado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, as vítimas foram atingidas pelo carro do suspeito. Segundo a polícia, ele foi identificado porque uma placa foi localizada em meio aos destroços. Os policiais também usaram o cercamento eletrônico para localizar o suspeito de ter atropelado as vítimas.

O homem, que não teve a identidade divulgada até o momento, foi preso na residência dele, em Três Coroas. O veículo, um Palio, também foi localizado e apreendido pela polícia.

Ainda não há maiores informações sobre as circunstâncias do acidente.