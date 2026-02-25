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Notícia

Dona de bar relata que motorista ficou cerca de três horas consumindo cerveja antes de atropelamento de ciclistas 

Proprietária afirmou à Polícia Civil que condutor aparentava estar embriagado quando chegou ao estabelecimento

Airton Lemos

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