"Veio para ficar": tag se torna o principal meio de pagamento nos pedágios do RS

Em 2025, pela primeira vez na história, o uso da tag nos pedágios assumiu a liderança como principal meio de pagamento utilizado pelos motoristas no Rio Grande do Sul. A marca se comprova a partir de um levantamento feito por Zero Hora com dados das cinco concessionárias que administram as rodovias pedagiadas no Estado.

Das cinco empresas, quatro delas já têm mais da metade do fluxo de veículos cruzando as praças com o uso do pagamento automático. A única que ainda não ultrapassou essa marca é a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), responsável por 10 estradas. Mesmo assim, o uso de tags no ano passado chegou a do 47% do fluxo total na área de atuação da estatal (veja no gráfico abaixo).

Na comparação com o mesmo período em 2024, as concessionárias que tiveram o maior crescimento no uso da ferramenta foram a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), com pedágios nas RSs 122, 240 e 446; e a Ecovias Sul, responsável pelas BRs 116 e 392. Ambas tiveram um salto de 10 pontos percentuais de um ano para outro, sendo que a marca atingida pela CSG, de 65%, representa a maior fatia entre as cinco concessionárias atualmente.

Também tiveram crescimento a Rota de Santa Maria, que opera na RS-287, e a CCR ViaSul, com pedágios nas BRs 101, 290 (freeway) e 386. O gerente executivo de estratégia de operações da empresa, Jorge Pereira, vê a facilitação do acesso às tags como uma das explicações para a elevação no seu uso:

— É realmente um meio de pagamento que veio para ficar. Quando começou todo esse movimento, era mais focado nas empresas que oferecem os adesivos, cobrando mensalidade, mas hoje a gente sabe que está mais democratizado, principalmente em relação aos planos envolvendo cartão de crédito e banco. Hoje em dia, diversos bancos e mesmo as principais operadoras têm diversos produtos, inclusive a tag de graça.

Em janeiro de 2025, a meta da CCR era eliminar o uso do dinheiro em espécie e manter apenas formas de pagamento digitais até o final de 2026 nas rodovias da sua concessão. Esse objetivo ainda parece distante nos números e passa por uma mudança na projeção.

— As nossas concessionárias de São Paulo, que já existem há algum tempo, já têm uma maturidade maior no que diz respeito à tag. Esse número já chega próximo de 80% de todos os veículos que utilizam as praças de pedágio CCR (Motiva) no Estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul, na nossa concessionária ViaSul, ainda temos uma oportunidade de ampliação desse meio de pagamento — avalia Pereira.

Dados da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para a Mobilidade (Abepam) mostram que o crescimento no uso da tag no Rio Grande do Sul está se aproximando da média nacional, em que 70% das transações já são feitas de forma automática.

O vice-presidente da associação, Diego Ros Quinto, acredita que a maior adesão às tags é impulsionada por fatores como maior comodidade, benefícios em tarifas e a ampliação do modelo de pedágio eletrônico sem cancelas, o chamado free flow.

— Esse crescimento mostra que o consumidor brasileiro tem se apropriado cada vez mais das vantagens do pagamento automático e que tem percebido nas tags um valor agregado de conveniência e praticidade — avalia.

A Abepam estima que o número de usuários de tags no país chegue a 20 milhões até 2027. Atualmente, o recurso é aceito não só em pedágios, mas também em mais de 10 mil estabelecimentos comerciais pelo Brasil, como estacionamentos e drive-thrus.

As cancelas nos pedágios gaúchos

Na maior parte dos pedágios do Rio Grande do Sul, o número de cancelas com pagamento manual, por dinheiro ou cartão, ainda segue maior do que as para passagem automática. Conforme as concessionárias, essa diferença ainda ocorre devido justamente ao fluxo da cancela com tag ser mais rápido, o que não exige uma quantidade tão grande de opções para o motorista.

Mesmo assim, há exemplos de praças que já igualaram esta balança, como na RS-235, da EGR, em São Francisco de Paula, onde há duas cancelas para cada tipo. Na RS-287, a Rota de Santa Maria mantém quatro cabines automáticas e quatro manuais em duas das cinco praças da rodovia.

A empresa responsável pela concessão da Região Central, inclusive, estimula na prática o uso da tag: em parceria com uma marca do ramo, a concessionária faz a divulgação de planos e oferece a aquisição dos dispositivos no pedágio localizado em trecho de Santa Maria.

Vantagens na logística

A utilização da tag não tem sido exclusiva do turismo e, por consequência, apenas dos motoristas de carros de passeio. É cada vez mais comum observar caminhões e outros veículos de frete passando pelas cancelas automáticas.

Um exemplo é a Reiter Log, empresa de logística sediada em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana.

— A tag dá uma eficiência operacional e um controle que é necessário nos nossos custos de operação. Enxergamos isso como uma vantagem. Também acaba sendo uma redução de emissão de CO2, porque nós temos menos paradas quando esse veículo precisa passar em um pedágio — ressalta Vanessa Pilz, diretora de ESG da empresa.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) avalia que o uso de tags em pedágios é um avanço para a modernização da logística no país. Por meio de nota, a entidade afirma que o pagamento automático contribui para dar mais fluidez ao tráfego, reduzir filas e diminuir custos operacionais tanto para transportadores quanto para concessionárias.