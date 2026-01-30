Trânsito

Rumo ao Litoral
Notícia

Motoristas enfrentam lentidão na freeway e Estrada do Mar; siga ao vivo

Responsável por administrar as BRs 101, 386, 448 e 290, CCR ViaSul estima que 1,2 milhão de veículos utilizem as rodovias até segunda-feira

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS