- Com o Planeta Atlântida nesta sexta-feira (30) e sábado (31) e feriado de Nossa Senhora de Navegantes na segunda-feira (2), o movimento é intenso nas rodovias que ligam a Região Metropolitana ao Litoral Norte
- Há pontos de lentidão na freeway, entre Cachoeirinha e Gravataí
- Na Estrada do Mar, carro pegou fogo e bloqueia a pista sentido Capital, na chegada a Xangri-Lá.
Rumo ao Litoral
Motoristas enfrentam lentidão na freeway e Estrada do Mar; siga ao vivo
Responsável por administrar as BRs 101, 386, 448 e 290, CCR ViaSul estima que 1,2 milhão de veículos utilizem as rodovias até segunda-feira