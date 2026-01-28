Mais horas de aula e 25% de aprovação: um dia de prova prática em Porto Alegre após novas regras para CNH

Com as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em vigor, as mudanças de comportamento de quem deseja dirigir começam a ficar mais visíveis, ainda que a amostragem seja pequena.
Zero Hora acompanhou um dia de realização do exame prático em Porto Alegre e notou que as pessoas ainda estão em um processo de transição para o modelo que diminui a obrigatoriedade de 20 para duas horas de aula antes da prova.
De 36 alunos que realizaram o teste na terça-feira (27) na Praça Darcy Azambuja, no bairro Partenon, 22 (61%) fizeram 20 ou mais horas de aula para a CNH na categoria B, para carros.
Do total, sete pessoas que fizeram as aulas práticas conforme o modelo antigo foram aprovadas. Apenas duas que tentaram com menos tempo passaram no teste. Ou seja, somente nove (25%) obtiveram a carteira de motorista em um dia de provas.
A reportagem conversou com 26 dos 36 candidatos. Entre eles, a preferência ainda é por realizar um volume maior de aulas, principalmente para aqueles que não tiveram contato prévio com um veículo.
Como no Rio Grande do Sul o momento ainda é de adaptação às novas regras, conforme o Detran, a maioria dos alunos que fizeram mais horas/aula iniciou o processo para tirar a CNH antes do dia 9 de dezembro, quando as novas regras passaram a valer.
Dos 26 entrevistados, apenas quatro relataram que optariam por fazer menos aulas práticas se tivessem começado com as mudanças já em vigor.
A analista de licitação Kimberly Gomes fez mais de 20 horas e foi aprovada, mas somente na quinta tentativa.
— Eu achei a quantidade de horas excelente para mim, que nunca tinha dirigido. Se tivesse feito só as duas horas de agora, não teria passado. Repeti cinco vezes o teste, mas nas outras vezes foi por nervosismo mesmo. A gente chega sabendo o que tem que fazer, mas se atrapalha — afirmou.
Entre os candidatos que realizaram a prova com menos aulas, todos relataram que só tentaram tirar a CNH pela facilidade de acesso. Antes, o valor do investimento e a falta de tempo eram impeditivos.
— Acho que eu fiz o suficiente. No meu caso, que trabalho com mecânica e precisava da carteira o quanto antes, adiantou bastante fazer menos — disse Vitor Matheus Machado, que fez seis horas de aula e foi aprovado.
Quem já possui habilitação e deseja fazer a adição de alguma categoria também aproveitou a oportunidade.
— Eu fiz 10 horas de aula porque estava só adicionando a categoria. Já trabalhei como manobrista, então tinha uma noção básica, mas para quem não sabe nada ainda acho importante fazer mais aulas — afirmou o zelador Luiz Carlos de Melo Constante Júnior, que já possui habilitação para moto (categoria A).