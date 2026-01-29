Detran do RS diz que instrutores autônomos ainda não estão autorizados a atuar no Estado

Aulas e provas práticas seguem acontecendo normalmente nos Centros de Formação de Condutores. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos pontos que ainda gera dúvidas entre os candidatos a tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul é a escolha por instrutores autônomos.

A nova regulamentação nacional, que passou a valer no começo de janeiro, prevê a possibilidade de realização de aulas práticas com esses profissionais, sem a necessidade de agendamento nos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

No entanto, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) afirma que os instrutores autônomos ainda não estão autorizados a atuar no Estado. Portanto, mesmo que o candidato contrate esse tipo de profissional, as aulas não poderão ser registradas no sistema até a publicação do regramento regional.

Em nota enviada a Zero Hora nesta quinta-feira (29), o órgão informa que as especificações para a atividade serão divulgadas "nas próximas semanas", sem especificar prazo.

Reforça ainda que, até a publicação do novo regramento, "a orientação é que os candidatos à habilitação realizem as aulas práticas em um Centro de Formação de Condutores (CFC), com instrutores vinculados a essas empresas".

Por fim, segundo o departamento, "caso o candidato queira realizar as aulas com um instrutor autônomo, deve, portanto, aguardar a implementação da normativa do Detran-RS que autorizará essa prática".

Confira a nota na íntegra: