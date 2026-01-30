Carreta desgovernada atinge nove veículos e deixa 10 feridos em Chapecó

O acidente ocorreu por volta das 15h15min na Avenida Fernando Machado. Redes sociais / Reprodução

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e atingiu nove veículos na tarde desta sexta-feira (30) em uma das vias mais movimentadas de Chapecó, no oeste catarinense. O acidente ocorreu por volta das 15h15min na Avenida Fernando Machado, no bairro Líder, e deixou ao menos 10 pessoas feridas — quatro delas precisaram ser retiradas das ferragens.

A carreta, carregada com madeira laminada, trafegava no mesmo sentido dos demais veículos quando avançou sobre eles pela traseira. O caminhão tombou sobre a pista, espalhando a carga. Entre os atingidos estão automóveis e um caminhão de pequeno porte.

Segundo a Polícia Civil, o motorista da carreta não sofreu ferimentos graves e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Ele testou negativo para consumo de álcool, afirmou o delegado Elder Arruda Chaves. O condutor deve ser ouvido novamente ainda nesta sexta. As informações são do g1.

Até as 17h33min, o Hospital Regional do Oeste havia recebido nove vítimas — oito adultos e uma criança. Cinco adultos e a criança chegaram em ambulâncias; outros três adultos procuraram atendimento por meios próprios.

De acordo com o hospital, todos passaram por avaliação no pronto-socorro e receberam orientações médicas. Não há registros de feridos em estado grave. Dois pacientes têm suspeita de fratura, e os demais seguem acompanhados conforme protocolo.