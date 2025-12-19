Como está o trânsito na saída para o Litoral; siga ao vivo

- No último fim de semana antes do Natal, a previsão é de fluxo intenso em direção às praias nesta sexta-feira (19) e no sábado (20)
- O movimento deve ser maior em direção ao Litoral Norte
- A CCR ViaSul projeta que 93 mil veículos devem usar a freeway e a BR-101 rumo às praias nesta sexta
- Na Rota do Sol, a previsão é de até 50 mil veículos trafegando em direção ao Litoral até o retorno do feriado de Natal
- Em todo o período de fim de ano e início de 2026, é esperado tráfego de cerca de 4,6 milhões de veículos, sendo mais de 2,7 milhões pela freeway, cerca de 1,2 milhão na BR-386 e mais de 690 mil na BR-101
