Três pessoas morrem em acidente com dois carros na RS-307, em São Paulo das Missões

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos no km 2 da RS-307, em São Paulo das Missões, nas Missões, por volta das 23h30min de sábado (6).
De acordo com a Brigada Militar, um Del Rey, que transitava em direção a Campinas das Missões, acabou invadindo a pista contrária, colidindo frontalmente com um Uno. Após a batida, o Del Rey pegou fogo.
No Del Rey estavam Jonas Abel Oliveira, 39 anos, condutor do veículo, e Roseli Terezinha Steinmetz, 57 anos. Até a publicação desta matéria, o motorista do Uno não havia sido identificado. Os três morreram na hora.