Trânsito

Noroeste do Estado
Notícia

Três pessoas morrem em acidente com dois carros na RS-307, em São Paulo das Missões

Um dos veículos teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o outro, provocando um incêndio. Vítimas vieram a óbito na hora

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS