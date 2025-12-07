Três pessoas morrem em acidente com dois carros na RS-307, em São Paulo das Missões

Del Rey pegou fogo após a colisão. Brigada Militar / Divulgação

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos no km 2 da RS-307, em São Paulo das Missões, nas Missões, por volta das 23h30min de sábado (6).

De acordo com a Brigada Militar, um Del Rey, que transitava em direção a Campinas das Missões, acabou invadindo a pista contrária, colidindo frontalmente com um Uno. Após a batida, o Del Rey pegou fogo.

