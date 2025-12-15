Terá DPVAT em 2026? Entenda o que é o seguro e se você precisa pagar

Seguro era tradicionalmente pago junto com o IPVA. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com a divulgação do calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no Rio Grande do Sul, volta o questionamento: o DPVAT, antigo seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito, também terá cobrança no próximo ano? A resposta é não. Não haverá DPVAT em 2026.

Em 31 de dezembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei Complementar 211/24, que impede a retomada do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), que substituiria o extinto DPVAT.

Com isso, fica definitivamente revogada a possibilidade de cobrança do seguro obrigatório, cuja função era indenizar vítimas de acidentes por morte, invalidez permanente, despesas médicas ou custos funerários.

O DPVAT havia sido extinto em 2020, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL). De lá para cá, discutiu-se sua eventual recriação por meio do SPVAT, mas a nova lei encerra essa possibilidade.

Na prática, vítimas de acidentes que não possuem seguro privado deixam de ter direito a indenização automática, como ocorria até 2019.

A dúvida sobre a volta do DPVAT costuma reaparecer sempre que o calendário do IPVA é divulgado, porque o seguro obrigatório era tradicionalmente pago junto com o imposto. Mas, em 2026, apenas o IPVA segue vigente.

IPVA 2026: datas, descontos e regras mantidas

No Rio Grande do Sul, a cobrança do IPVA 2026 começa em 16 de dezembro, com possibilidade de pagamento antecipado.

As regras principais permanecem inalteradas: alíquotas iguais às de anos anteriores, critérios de isenção preservados e descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão mantidos.

As alíquotas são:

3% para automóveis e camionetes

2% para motocicletas

1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e veículos de locação

Veículos 100% elétricos seguem isentos do tributo

Neste ciclo, todos os veículos têm vencimento em cota única no mesmo dia: 30 de abril de 2026, independentemente do final da placa.