Tem dívida do IPVA? Veja como conseguir desconto em multas e juros

Quem tem débitos do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) inscritos em dívida ativa pode conseguir descontos expressivos em multas e juros por meio do programa Acordo Gaúcho.

A iniciativa, criada pelo governo do Rio Grande do Sul, busca incentivar a quitação de despesas antigas e garantir mais previsibilidade fiscal.

O prazo para adesão termina na próxima segunda-feira, 15 de dezembro. Até o início do mês, mais de R$ 5,3 milhões foram regularizados, o que beneficiou 1.122 contribuintes, conforme a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul.

A entrada no programa pode ser feita de modo online e está condicionada a regras específicas.

Zero Hora conversou com Camila Oliveira, tributarista e professora da Trevisan Escola de Negócios, para explicar como funciona o Acordo Gaúcho e o que é importante estar atento.

Quem pode aderir ao programa

Podem aderir ao programa apenas pessoas físicas ou jurídicas que atendam os seguintes pré-requisitos:

Só entram débitos de IPVA vencidos até 2023. Ou seja, as dívidas precisam ser antigas

O valor consolidado dos débitos elegíveis por CPF ou CNPJ na data do pedido não pode ultrapassar R$ 145 mil

A orientação da Receita Estadual é de que, caso o valor devido ainda não tenha sido inscrito em dívida ativa, antes da formalização do parcelamento o contribuinte deve fazer contato com o órgão e manifestar a intenção de parcelar o débito.

Também, se o contribuinte já está pagando sua dívida de IPVA em parcelas, ele pode migrar para o Acordo Gaúcho e aproveitar os descontos.

O que é dívida ativa

De acordo com Camila Oliveira, dívida ativa é o nome dado ao cadastro no qual o poder público (federal, estadual ou municipal) organiza valores que não foram pagos pelos respectivos responsáveis no prazo estabelecido em lei.

Uma vez inscrito um crédito em dívida ativa, a pessoa passa a ser devedora e com isso poderá sofrer restrições.

Qual o desconto aplicado

Os descontos aplicados pelo Acordo Gaúcho incidem apenas sobre multas e juros da dívida. Portanto, preservam o valor principal do débito.

A porcentagem a ser reduzida varia de acordo com a modalidade escolhida para o pagamento. Camila aponta que o próprio sistema digital da Receita Estadual é responsável por computar e fazer uma simulação de valores.

Pagamento à vista: redução de 90% nas multas e 50% nos juros

redução de 90% nas multas e 50% nos juros Parcelamento em até 12 vezes: redução de 70% nas multas e 30% nos juros

Etapas para realizar a adesão

Pessoas físicas

Existem duas formas de solicitação, ambas via Portal da Pessoa Física, com acesso por meio da conta gov.br.

A primeira pode ser feita pela aba "Consultas":

Acesse o Portal da Pessoa Física e insira seu login gov.br

e insira seu login gov.br Procure por "Consultas"

Entre no menu "Débitos"

Clique em "Pagar/Parcelar" e prossiga conforme as orientações do site

Outra forma é no setor "Serviços Disponíveis":

Acesse o Portal da Pessoa Física e insira seu login gov.br

e insira seu login gov.br Procure por "Serviços Disponíveis"

Entre no menu "Débitos e Parcelamentos"

Clique em "Solicitação de Parcelamento/Transação e Quitação de Débitos" e prossiga conforme as orientações do site

Pessoas jurídicas

Pessoas jurídicas podem entrar no programa por meio do Portal e-CAC da Receita Estadual:

Acesse o Portal e-CAC :

: Procure pelo menu "Meus Serviços" e vá em "Débitos e Parcelamentos"

Clique em "Solicitação de Parcelamento/Transação e Quitação de Débitos" e prossiga conforme orientações do site

Contribuintes sem acesso ao Portal e-CAC, cujo cadastro foi encerrado ou desativado pela Receita Estadual, podem gerar uma senha de acesso.

Há valor mínimo?

Cada crédito tributário (cada dívida incluída no acordo) deve gerar uma parcela de pelo menos R$ 20

O pedido de adesão como um todo (somando todas as dívidas) deve ter parcelas de pelo menos R$ 100

Por que regularizar a dívida?

Os efeitos da quitação integral da dívida incluem suspensão de execuções fiscais e de processos judiciais.

— A regularização irá permitir que o contribuinte faça o licenciamento do seu carro, que tenha sua situação perante o Estado regularizada e irá evitar possíveis execuções fiscais, como perda de bens. Caso a dívida não seja paga, ela irá aumentando com o passar do tempo — afirma Camila Oliveira.

Rescisão do acordo

Caso o contribuinte não cumpra as condições firmadas, ele poderá ter o acordo desfeito. Entre os motivos que podem levar a isso estão:

Inadimplência de três parcelas consecutivas

Ações judiciais pendentes ou novas sobre os créditos incluídos

Fraude, simulação ou esvaziamento patrimonial