Suspeito de furtar motocicleta morre em colisão com poste durante perseguição

Acidente aconteceu na Rua Dr. Hillebrand. Guarda Civil Municipal de São Leopoldo / Divulgação

O suspeito de furtar uma motocicleta em um condomínio de São Leopoldo morreu em um acidente, enquanto era perseguido pela polícia. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (24).

Por volta das 22h, a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo foi contatada por uma guarnição da Brigada Militar sobre o furto de uma motocicleta em um condomínio no bairro Feitoria.

Guardas municipais que realizavam o patrulhamento na Avenida Imperatriz viram, então, a moto passar em alta velocidade, com o condutor sem capacete. A viatura iniciou a perseguição do veículo, que trafegava em direção ao centro da cidade. Lá, outras viaturas da GCM e da Brigada Militar reforçaram o acompanhamento. O proprietário da motocicleta furtada também participou da perseguição, utilizando outra moto.

Durante a fuga, o homem percorreu ruas da área central na contramão e alcançou o bairro Rio dos Sinos. Na Rua Dr. Hillebrand, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, realizou os primeiros socorros, mas o homem morreu no local.