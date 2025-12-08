Soldado da Brigada Militar morre em acidente ao retornar do trabalho na RS-118, em Gravataí

Um soldado da Brigada Militar morreu, na noite deste domingo (7), após um acidente de trânsito na RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana.

A vítima foi identificada como Matheus Teixeira de Oliveira, de 30 anos, que voltava do trabalho para casa quando o Chevrolet Cobalt que dirigia colidiu contra a pilastra do viaduto sob a Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, no km 19 da rodovia.

O acidente ocorreu por volta das 19h e provocou bloqueio parcial e lentidão no trecho. Matheus foi socorrido e levado ao Hospital Dom João Becker, mas não resistiu.

Ele era integrante do 17º Batalhão de Polícia Militar, onde atuava no policiamento da zona norte de Porto Alegre. O soldado ingressou na corporação em 2018. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas.

Em nota, a Brigada Miltitar disse que "se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, consternados neste momento de dor."

Nota oficial da Brigada Militar