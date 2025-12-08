Trânsito

Colisão
Notícia

Soldado da Brigada Militar morre em acidente ao retornar do trabalho na RS-118, em Gravataí

Matheus Teixeira de Oliveira, de 30 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS