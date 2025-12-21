RS registra duas mortes por atropelamento em rodovias federais em cinco horas

Em Lajeado, motorista fugiu do local do acidente. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

O Rio Grande do Sul teve ao menos duas mortes por atropelamento em rodovias federais entre a noite deste sábado (20) e a madrugada deste domingo (21). As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na noite passada, uma pessoa morreu atropelada em Lajeado, no Vale do Taquari, na BR-386. Já na primeira hora de hoje o óbito foi da BR-287, em São Pedro do Sul, na Serra.

Os acidentes

Em Lajeado, o caso aconteceu por volta das 20h de sábado, no km 346 da rodovia. O pedestre não foi identificado e morreu no local. O motorista fugiu e, durante a noite, não foi localizado pelas autoridades.

O trânsito chegou a ser bloqueado para que equipes da ViaSul, Bombeiros, PRF e Brigada Militar realizassem o atendimento da ocorrência.

Em São Pedro do Sul, por volta da 1h deste domingo, uma mulher de aproximadamente 50 anos foi atropelada por uma Ford Ranger.