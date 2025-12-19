Trânsito

Rodovias gaúchas apresentam redução no número de pontos críticos, mas qualidade da malha viária segue precária

Levantamento realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgado pela Fetransul também aponta que seriam necessários R$ 10 bilhões para recuperação das estradas

Anderson Aires

