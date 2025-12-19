Rodovias gaúchas apresentam redução no número de pontos críticos, mas qualidade da malha viária segue precária

Presidente da Fetransul, Francisco Cardoso. Anderson Aires / Agência RBS

Após passar pela maior enchente da história, a malha rodoviária do Rio Grande do Sul apresenta redução no número de trechos críticos, mas estagnou do ponto de vista da qualidade. A malha rodoviária teve uma redução de 43% nos seus trechos críticos em relação a 2024, baixando de 144 para 81 pontos. No entanto, quando olhamos o panorama geral, a maior parte do sistema viário segue em estado regular, sem grandes avanços ante o ano anterior.

Os dados fazem parte da Pesquisa CNT de Rodovias 2025, realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada nesta sexta-feira (19) em evento da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Fetransul).

Em relação aos pontos críticos, segundo a Fetransul, parte dessa mudança ocorre em razão de ações emergenciais. Foram registradas reduções em ocorrências como buracos de grande porte, erosões de pista e quedas de barreira, reflexo de ações corretivas adotadas ao longo do último ano. O presidente da Fetransul, Francisco Cardoso, destaca a influência da enchente nesse quesito:

— É basicamente pela enchente. Emergencialmente a gente atuou bem. O que a gente não conseguiu é aplicar as verbas do Funrigs para fazer outras recuperações. Temos muito a fazer.

Do ponto de vista geral, levando em conta rodovias estaduais e federais, a pesquisa aponta que a malha rodoviária do Rio Grande do Sul permanece praticamente estável em 2025 ante o ano passado, mas em patamar ainda preocupante. No Estado, 27% da extensão avaliada foi classificada como ótima ou boa em 2025, acima dos 24,4% verificados em 2024. Mas 46,7% da malha segue em condição regular, enquanto 26,3% permanecem em situação ruim ou péssima, apontando certa estabilidade ante 2024. Separando por tipo de via, a situação é pior nas rodovias estaduais (veja mais abaixo).

O levantamento também aponta que seriam necessários R$ 10 bilhões para recuperação das estradas gaúchas, levando em conta reconstrução de trechos totalmente destruídos, restauração de pontos e manutenção.

Custo elevado

O presidente da Fetransul destaca que uma malha rodoviária em condições ruins atrapalha o setor ao elevar os custos de transporte:

— O que nós precisamos para nos tornarmos mais competitivos, reduzirmos nossos custos operacionais, é uma qualidade melhor de nossas rodovias. Nessas condições que eu citei agora, cerca de 38% de nossos custos são onerados pela qualidade do pavimento. Mas quando nós rodamos em um pavimento péssimo, o custo operacional dobra. Nós precisamos reduzir custos com pneus, manutenção e combustível para poder contribuir mais com o meio ambiente.

No mesmo evento, a Fetransul divulgou o Índice CNT de Confiança do Transportador. Segundo a entidade, o setor o transporte de cargas do Estado segue operando em um "ambiente de desconfiança", mesmo com sinais de reação.

Recortes

Rodovias federais

2024

Ótimo - 7,7%

Bom - 25%

Regular - 52,3%

Ruim - 14,4%

Péssimo - 0,6%

2025

Ótimo - 2,6%

Bom - 34,4%

Regular - 50%

Ruim - 11,8%

Péssimo - 1,2%

Rodovias estaduais

2024

Ótimo - 0,9%

Bom - 9,1%

Regular - 40,2%

Ruim - 35,1%

Péssimo - 14,7%

2025