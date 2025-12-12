Trânsito

Sem infrações
Notícia

Renovação automática e gratuita da CNH para bons motoristas; veja quem tem direito

Norma federal incentiva a condução segura e detalha as condições para uso do novo benefício, incluindo adesão ao RNPC via aplicativo

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS