Renovação automática e gratuita da CNH para bons motoristas; veja quem tem direito

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerados bons condutores passa a valer em todo o país após a publicação da Medida Provisória (MP) 1.327, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e divulgada no Diário Oficial da União.
O benefício integra o pacote de mudanças aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e representa uma inflexão na política de habilitação brasileira, ao priorizar o incentivo ao bom comportamento no trânsito.
A partir de agora, quem não tiver registrado nenhum ponto por infração nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH poderá renovar o documento automaticamente, sem necessidade de ir ao Detran, sem realizar exames presenciais e sem pagar taxas adicionais.
A atualização ocorrerá diretamente no sistema. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), a iniciativa corrige uma lacuna histórica.
— Qual era o benefício para quem sempre dirigiu corretamente, nunca cometeu infração? Nenhum. Essa injustiça acabou. O bom condutor agora será reconhecido e terá sua vida facilitada. É uma virada de chave, em vez de só punir, estamos incentivando o comportamento correto — afirmou no lançamento da CNH do Brasil.
O novo mecanismo não altera os prazos de validade da CNH, que seguem variando conforme a faixa etária do motorista. A mudança afeta apenas as exigências para renovação, eliminando etapas burocráticas para quem mantém histórico limpo.
Como funciona o benefício
Para ter direito à renovação automática, o condutor deve estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), banco de dados que reúne motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.
A adesão é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
Ao atingir a data de vencimento, a CNH do motorista elegível será atualizada no sistema, sem cobrança de qualquer taxa e sem necessidade de exames médicos ou psicológicos.
A CNH digital será atualizada automaticamente, e a versão física permanece opcional.
Quem não tem direito
A MP estabelece exceções ao benefício. Não poderão receber a renovação automática:
- Condutores com 70 anos ou mais
- Motoristas entre 50 e 69 anos terão o benefício apenas uma vez
- Motoristas cuja validade da CNH foi reduzida por recomendação médica devido a doenças progressivas ou condições de saúde que exigem acompanhamento periódico
Exames terão preço máximo nacional
Além da renovação simplificada, a medida provisória padroniza os custos dos exames médicos e psicológicos exigidos para emissão ou renovação da CNH.
Caberá à Senatran fixar o preço máximo para esses serviços, que antes eram definidos por cada Detran e, em alguns estados, ultrapassavam R$ 400.
A estimativa do governo é de que a padronização reduza em cerca de 40% o custo total desse processo, fixando o valor em aproximadamente R$ 240.
Outra mudança relevante é que os exames poderão ser realizados por profissionais autorizados pela Senatran, e não apenas pelos credenciados junto aos Detrans estaduais.
CNH física passa a ser opcional
A MP moderniza também a forma de emissão do documento. O motorista poderá optar apenas pela CNH digital, solicitar a versão física ou usar as duas.
A mudança elimina o custo de impressão, que pode chegar a R$ 100, dependendo do Estado.
Prazos de validade não mudam
Os prazos de renovação continuam os mesmos:
- 10 anos para condutores com menos de 50 anos
- cinco anos para condutores entre 50 e 69 anos
- três anos a partir dos 70 anos
O prazo pode ser reduzido caso haja recomendação médica.
Integração com o programa CNH do Brasil
A MP se soma ao programa CNH do Brasil, lançado pelo governo federal nesta semana, que amplia o acesso à habilitação.
As medidas incluem formação teórica gratuita online, definição de preços máximos para exames e a possibilidade de o aluno escolher entre instrutores autônomos ou autoescolas nas aulas práticas.
Segundo o governo, o conjunto das ações moderniza o sistema de habilitação, reduz burocracias e reforça os mecanismos de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao mesmo tempo em que reconhece e recompensa motoristas responsáveis.
CNH sem autoescola e facilidades no celular
A renovação automática é apenas parte de um conjunto de alterações que redesenham por completo o processo para obter a CNH.
Entre os principais pontos, está a retirada da obrigatoriedade de aulas em autoescola, uma mudança classificada pelo governo como modernização do modelo e abertura para novas formas de aprendizagem.
O que muda na prática
- Aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias
- Conteúdo teórico será gratuito e disponibilizado no aplicativo
- Não haverá mais carga horária mínima para o curso teórico
- O aluno poderá usar veículo particular e contratar instrutor autônomo credenciado
- As aulas práticas diminuem: de 20 horas para duas horas mínimas
- Provas práticas seguem presenciais, assim como exame médico e coleta biométrica
- Quem reprovar na primeira prova prática poderá refazer o exame gratuitamente
- O processo de habilitação perde o prazo máximo, hoje limitado a um ano
Redução de custos
O governo estima que as mudanças podem baratear em até 80% o custo para tirar carteira, que hoje pode chegar a R$ 5 mil.
A ideia, segundo Renan Filho, é tornar o processo mais acessível a milhões de brasileiros que não conseguem pagar pela formação tradicional.
Pelos cálculos da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação, e 30 milhões têm idade para tirar a CNH mas não conseguem arcar com os custos.
Os instrutores autônomos também serão identificados pelo aplicativo e registrarão as aulas no sistema.
Passo a passo pelo aplicativo
A partir da liberação do aplicativo CNH do Brasil, grande parte das etapas será digital:
- O candidato faz um curso gratuito e obrigatório pelo aplicativo ou computador
- Recebe um certificado que o habilita para a prova teórica
- Comparece ao Detran apenas para biometria e foto
- Realiza exame médico e psicológico com qualquer profissional credenciado
- Faz a prova teórica
- Após aprovação, agenda aulas práticas com autoescola ou instrutor autônomo
- Realiza a prova prática
- Se aprovado, recebe automaticamente a CNH digital
Provas nacionais e padronizadas
Outra mudança significativa é a padronização das provas em todo o país. A partir das novas regras, tanto os exames teóricos quanto os práticos terão o mesmo formato nacional.
O aplicativo oferecerá simulados com questões que efetivamente cairão na prova.