Renovação automática e gratuita da CNH para bons motoristas; veja quem tem direito

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerados bons condutores passa a valer em todo o país após a publicação da Medida Provisória (MP) 1.327, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e divulgada no Diário Oficial da União.

O benefício integra o pacote de mudanças aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e representa uma inflexão na política de habilitação brasileira, ao priorizar o incentivo ao bom comportamento no trânsito.

A partir de agora, quem não tiver registrado nenhum ponto por infração nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH poderá renovar o documento automaticamente, sem necessidade de ir ao Detran, sem realizar exames presenciais e sem pagar taxas adicionais.

A atualização ocorrerá diretamente no sistema. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), a iniciativa corrige uma lacuna histórica.

— Qual era o benefício para quem sempre dirigiu corretamente, nunca cometeu infração? Nenhum. Essa injustiça acabou. O bom condutor agora será reconhecido e terá sua vida facilitada. É uma virada de chave, em vez de só punir, estamos incentivando o comportamento correto — afirmou no lançamento da CNH do Brasil.

O novo mecanismo não altera os prazos de validade da CNH, que seguem variando conforme a faixa etária do motorista. A mudança afeta apenas as exigências para renovação, eliminando etapas burocráticas para quem mantém histórico limpo.

Como funciona o benefício

Para ter direito à renovação automática, o condutor deve estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), banco de dados que reúne motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Ao atingir a data de vencimento, a CNH do motorista elegível será atualizada no sistema, sem cobrança de qualquer taxa e sem necessidade de exames médicos ou psicológicos.

A CNH digital será atualizada automaticamente, e a versão física permanece opcional.

Quem não tem direito

A MP estabelece exceções ao benefício. Não poderão receber a renovação automática:

Condutores com 70 anos ou mais

Motoristas entre 50 e 69 anos terão o benefício apenas uma vez

terão o benefício Motoristas cuja validade da CNH foi reduzida por recomendação médica devido a doenças progressivas ou condições de saúde que exigem acompanhamento periódico

Exames terão preço máximo nacional

Além da renovação simplificada, a medida provisória padroniza os custos dos exames médicos e psicológicos exigidos para emissão ou renovação da CNH.

Caberá à Senatran fixar o preço máximo para esses serviços, que antes eram definidos por cada Detran e, em alguns estados, ultrapassavam R$ 400.

A estimativa do governo é de que a padronização reduza em cerca de 40% o custo total desse processo, fixando o valor em aproximadamente R$ 240.

Outra mudança relevante é que os exames poderão ser realizados por profissionais autorizados pela Senatran, e não apenas pelos credenciados junto aos Detrans estaduais.

CNH física passa a ser opcional

A MP moderniza também a forma de emissão do documento. O motorista poderá optar apenas pela CNH digital, solicitar a versão física ou usar as duas.

A mudança elimina o custo de impressão, que pode chegar a R$ 100, dependendo do Estado.

Prazos de validade não mudam

Os prazos de renovação continuam os mesmos:

10 anos para condutores com menos de 50 anos

para condutores com cinco anos para condutores entre 50 e 69 anos

para condutores três anos a partir dos 70 anos

O prazo pode ser reduzido caso haja recomendação médica.

Integração com o programa CNH do Brasil

A MP se soma ao programa CNH do Brasil, lançado pelo governo federal nesta semana, que amplia o acesso à habilitação.

As medidas incluem formação teórica gratuita online, definição de preços máximos para exames e a possibilidade de o aluno escolher entre instrutores autônomos ou autoescolas nas aulas práticas.

Segundo o governo, o conjunto das ações moderniza o sistema de habilitação, reduz burocracias e reforça os mecanismos de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao mesmo tempo em que reconhece e recompensa motoristas responsáveis.

CNH sem autoescola e facilidades no celular

A renovação automática é apenas parte de um conjunto de alterações que redesenham por completo o processo para obter a CNH.

Entre os principais pontos, está a retirada da obrigatoriedade de aulas em autoescola, uma mudança classificada pelo governo como modernização do modelo e abertura para novas formas de aprendizagem.

O que muda na prática

Aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias

Conteúdo teórico será gratuito e disponibilizado no aplicativo

Não haverá mais carga horária mínima para o curso teórico

O aluno poderá usar veículo particular e contratar instrutor autônomo credenciado

As aulas práticas diminuem: de 20 horas para duas horas mínimas

Provas práticas seguem presenciais, assim como exame médico e coleta biométrica

Quem reprovar na primeira prova prática poderá refazer o exame gratuitamente

O processo de habilitação perde o prazo máximo, hoje limitado a um ano

Redução de custos

O governo estima que as mudanças podem baratear em até 80% o custo para tirar carteira, que hoje pode chegar a R$ 5 mil.

A ideia, segundo Renan Filho, é tornar o processo mais acessível a milhões de brasileiros que não conseguem pagar pela formação tradicional.

Pelos cálculos da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação, e 30 milhões têm idade para tirar a CNH mas não conseguem arcar com os custos.

Os instrutores autônomos também serão identificados pelo aplicativo e registrarão as aulas no sistema.

Passo a passo pelo aplicativo

A partir da liberação do aplicativo CNH do Brasil, grande parte das etapas será digital:

O candidato faz um curso gratuito e obrigatório pelo aplicativo ou computador Recebe um certificado que o habilita para a prova teórica Comparece ao Detran apenas para biometria e foto Realiza exame médico e psicológico com qualquer profissional credenciado Faz a prova teórica Após aprovação, agenda aulas práticas com autoescola ou instrutor autônomo Realiza a prova prática Se aprovado, recebe automaticamente a CNH digital

Provas nacionais e padronizadas

Outra mudança significativa é a padronização das provas em todo o país. A partir das novas regras, tanto os exames teóricos quanto os práticos terão o mesmo formato nacional.