Quanto custa e como conseguir uma tag? Recurso evita filas e multas em pedágios

Placas de cobrança automática indicam acesso nos pedágios a usuários com tags. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O verão e as férias também são sinônimo de pegar a estrada e, inevitavelmente: cobrança de pedágio.

Mas é possível agilizar o pagamento — e sair das longas filas — com o uso de uma tag. O recurso funciona como um código de barras, que é colado no para-brisa do veículo, garantindo que o valor seja faturado automaticamente.

A tag é aceita tanto nas praças de pedágios tradicionais quanto na modalidade free flow.

Fuja da multa

A tag acaba se tornando uma aliada, evitando multa por falta evasão de pedágio. O não pagamento da tarifa é considerado infração grave, com custo de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

O recurso também oferece alguns benefícios. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as rodovias gaúchas com o sistema free flow, por exemplo, concede 5% de desconto àqueles motoristas que possuem tag.

Programa-se

A tag pode ser pedida junto aos bancos e também de forma pré-paga, sendo adquirida em postos de combustíveis, por exemplo.

No caso das instituições financeiras, especialmente as de operação online, a tag é enviada pelo correio. Por isso, se você pensa em usar durante essas férias, é preciso fazer a solicitação logo.

Como obter uma tag?

Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy, e instituições financeiras comercializam a tag por meio dos seus sites e aplicativos.

Sem Parar , por exemplo, oferece cartão pré-pago, sem mensalidade, com valor de adesão. Há ainda planos a partir de R$ 25,90 mensais.

, por exemplo, oferece cartão pré-pago, sem mensalidade, com valor de adesão. Há ainda planos a partir de R$ 25,90 mensais. Move Mais tem opções com adesão de R$ 39,90, sem mensalidade.

tem opções com adesão de R$ 39,90, sem mensalidade. Conectar também não tem mensalidade, mas há cobrança para adesão no valor promocional de R$ 20

também não tem mensalidade, mas há cobrança para adesão no valor promocional de R$ 20 A Taggy funciona a partir de parcerias com bancos ou fintechs.

funciona a partir de parcerias com bancos ou fintechs. Veloe tem plano de adesão gratuito e recarga a partir de R$ 50

Nubank

Entre as instituições financeiras, a Nubank é uma das que oferece a tag para clientes do cartão de crédito Ultravioleta. Chamado de NuTag, o serviço não possui nenhum tipo de mensalidade e tem envio gratuito para todo o Brasil. Os valores são lançados diretamente na fatura do cartão e geram cashback.

Itaú

O Itaú também oferece o serviço, sem cobrança de mensalidade. Há, no entanto, uma taxa de adesão no valor de R$ 20. Além disso, a tag funciona com saldo mínimo de R$ 30 — quando fica inferior a isso, uma recarga automática no valor de R$ 50 é feita utilizando o cartão de crédito cadastrado no aplicativo.

Banrisul

A Tag Banrisul funciona em parceria com a Veloe e dá acesso a pedágios, shoppings e estacionamentos de todo o Brasil (válidos para os conveniados com a Veloe). A mensalidade é gratuita, mas o cliente paga R$ 20 na adesão.

Banco do Brasil

A Tag BB também funciona em parceria com a Veloe e pode ser usada em pedágios e estacionamentos, com opções pré-paga e pós-paga. A solicitação pode ser feita via app ou internet banking. Há isenção de mensalidade para clientes elegíveis.

Caminhoneiros

Desde 1º de janeiro de 2025, o Vale-Pedágio Obrigatório , modalidade voltada para caminhoneiros transportadores de cargas, passou a ser exclusivo por tag. Porthus Junior / Agencia RBS

Desde 1º de janeiro de 2025, o Vale-Pedágio Obrigatório (VPO), modalidade voltada para caminhoneiros transportadores de cargas, passou a ser exclusivo na modalidade eletrônica, a partir do uso de tags.

À época a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a mudança buscava aumentar a eficiência, a segurança e a aderência às normas no transporte rodoviário de cargas, além de adequar o Vale-Pedágio Obrigatório às novas tecnologias para a cobrança de pedágio, como o free flow.

Pedágio free flow

O sistema de pedágio sem cancela, chamado de pedágio eletrônico free flow, habilitado em seis pontos de três rodovias estaduais gaúchas, funciona por meio de um pórtico instalado na pista. Câmeras captam a placa e identificam o tipo de veículo quando ele passa pelo ponto de cobrança.

Quem tem tag de pedágio instalado no para-brisa do carro paga imediatamente o valor. Quem não tem pode fazer o pagamento da tarifa em até 30 dias.