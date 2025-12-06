Professora morre e 14 pessoas ficam feridas em acidente com van de estudantes em Soledade

Van atingiu traseira de caminhão na BR-386 Divulgação/PRF

Uma mulher morreu e 14 pessoas ficaram feridas, sendo 7 em estado grave, em acidente entre van e caminhão na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. O acidente foi por volta das 23h de sexta-feira (5) no km 237.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava estudantes de uma escola de Iraí, que voltavam de uma excursão em Capão da Canoa. O grupo havia visitado um parque aquático do Litoral Norte.

O caminhão teve uma pane mecânica e parou na pista. Enquanto o motorista descia para sinalizar, a van atingiu a traseira do caminhão. Ele não se feriu. Os depoimentos são de que o local é de baixa visibilidade.

A vítima fatal a professora Lisete Jardinello, de 55 anos. Ela chegou a ser conduzida ao Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade, mas não resistiu. O nome dela ainda não foi divulgado. Entre os demais feridos com gravidade, estão outros 2 adultos professores e 5 adolescentes alunos. As demais vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Ainda não foram divulgadas as idades dos feridos.