Trânsito

BR-386
Notícia

Professora morre e 14 pessoas ficam feridas em acidente com van de estudantes em Soledade

O grupo voltava de excursão em um parque aquático do Litoral Norte. O veículo bateu na traseira de um caminhão em pane mecânica.

Gustavo Gossen

