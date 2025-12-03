Trânsito

Fiscalização 
Notícia

PRF solicita instalação de 26 novos radares em quatro rodovias federais gaúchas; veja lista

Atualização dos pontos fiscalizados faz parte de revisão do contrato com a concessionária que administra as estradas

Ian Tâmbara

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS