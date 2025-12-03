PRF solicita instalação de 26 novos radares em quatro rodovias federais gaúchas; veja lista

PRF atualizou a lista de pontos que precisam dos dispositivos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou a instalação de 26 dispositivos de fiscalização de velocidade nas rodovias federais gaúchas administradas pela CCR Viasul. Em um ofício publicado ainda no mês de novembro, a entidade pede 16 novos redutores (lombadas eletrônicas) e 10 controladores (radares fixos) nas quatro rodovias de responsabilidade da concessionária.

No total, são 14 na BR-386, cinco na BR-101, quatro na freeway e três na BR-448. O pedido faz parte de uma revisão quinquenal e foi enviado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Esse tipo de ação ocorre a cada cinco anos para atualizar e reavaliar obrigações em contratos de longo prazo, como concessões de rodovias.

Segundo o documento da PRF, houve uma primeira solicitação ainda em 2021, que não foi totalmente executada. Atualmente, apenas quatro pontos das rodovias possuem radares fixos, já que o contrato entre ANTT e concessionária previa valores menores que os solicitados para o custeio das instalações. Os demais dependeriam de uma instalação complementar fora do escopo contratual e não chegaram a ser implementados.

Agora, um relatório técnico mais recente aponta que os pontos que receberam radares tiveram impacto direto na segurança viária: houve queda de cerca de 30% nos acidentes graves e nas mortes em um raio de 2,5 quilômetros ao redor dos equipamentos. No restante do trecho concedido, onde não houve novas instalações, a redução registrada no mesmo período foi de apenas 11%.

Com base nesses e outros dados de acidentalidade, a PRF atualizou a lista de pontos que entende ser necessária colocação de dispositivos.

Veja a lista completa abaixo:

Redutor de velocidade na BR-101: km 6,9 (Crescente) e 7,1 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-101: km 19,2 (Crescente) e 19,6 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-101: km 23,8 (Crescente) e 23,8 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-101: km 46,0 (Crescente) e 46,0 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-101: km 65,0 (Crescente) e 65,0 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-290: km 3,0 (Crescente) e 3,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-290: km 88,0 (Crescente) Controlador de velocidade na BR-290: km 91 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-290: km 92,5 (Crescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 215,1 (Crescente) e 215,4 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-386: km 230,0 (Crescente) e 230,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 246,0 (Crescente) e 246,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 259,0 (Crescente) e 259,7 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-386: km 270,0 (Crescente) e 270,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 289,0 (Crescente) e 289,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 302,9 (Crescente) Controlador de velocidade na BR-386: km 309 (Crescente) e km 309 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-386: km 324,0 (Crescente) e km 324,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 347,6 (Crescente) e km 347,6 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 349,0 (Crescente) e km 349,0 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 351,5 (Crescente) e km 351,5 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 412,3 (Crescente) e 412,5 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-386: km 416,9 (Crescente) e 417,1 (Decrescente) Controlador de velocidade na BR-448: km 13,5 (Crescente) e 13,5 (Decrescente) Redutor de velocidade na BR-448: km 21,7 (Crescente) Redutor de velocidade na BR-448: km 22,3 (Decrescente)

Recentemente, acidentes graves têm sido registrados em alças da ponte estaiada, que faz a ligação entre a BR-448 (Rodovia do Parque) e a freeway, ambas concedidas à CCR. O último caso ocorreu nesta terça-feira (2), em que um motorista morreu após o caminhão que ele dirigia tombar e pegar fogo na descida em direção a Porto Alegre.

O chefe de comunicação da PRF no Rio Grande do Sul, Douglas Paveck, explica que essa região está entre os pedidos à ANTT:

— Nossa proposta é que, nesses pontos sensíveis, sejam instaladas lombadas eletrônicas. São bem visíveis para que a pessoa se dê conta que ela tem que reduzir a velocidade — afirma Paveck.