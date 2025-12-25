Policiais e pedestres são atropelados durante atendimento na BR-101, em Santa Catarina; veja o vídeo

Vítimas foram atingidas por veículo escuro no acostamento Arteris / Divulgação

Dois policiais rodoviários federais e outras duas pessoas que estavam sendo atendidas pela PRF foram atropelados por um carro desgovernado, na véspera de Natal (24), no acostamento da BR-101 no município de Biguaçu, em Santa Catarina.

Uma câmera de monitoramento da rodovia registrou o acidente, ocorrido às 17h41min. As imagens (veja o vídeo abaixo) mostram que um veículo perdeu o controle quando fazia uma curva nas proximidades de onde estavam as quatro vítimas. O carro de cor escura girou sobre a pista molhada e avançou sobre elas, jogando-as para o ar. Conforme a PRF catarinense, os feridos sofreram lesões de gravidade variada.

Os policiais e as duas outras pessoas atingidas se encontravam à margem da pista por conta de um acidente anterior. Enquanto tratavam dessa ocorrência prévia, escaparam por pouco de uma tragédia.

— De repente, um veículo acabou perdendo a curva e veio para cima da equipe, colidindo em mim, numa pessoa que estava sendo atendida, num outro veículo. A policial que estava do outro lado do veículo também acabou sendo atingida. A gente passou por momentos desesperadores. Lembro que caí no chão e tentei levantar no instinto, mas não consegui — relatou em vídeo o policial Gilberto Estrela, uma das vítimas do atropelamento.

Com o braço esquerdo em uma tipoia, Estrela contou que, ao perceber que não conseguia se movimentar, pegou o celular e chamou auxílio de colegas da cidade próxima de Palhoça e da concessionária da rodovia.

— Graças a Deus, a gente está vivo (...). E esse é o nosso trabalho. A PRF está aqui para cuidar de todos, da rodovia, da segurança dos usuários, ainda que, às vezes, a nossa vida, como aconteceu com a minha, esteja em risco — completou o policial rodoviário, que sofreu uma fratura na perna esquerda e ferimentos no ombro, mas não necessita de cirurgia.

O motorista do automóvel que causou o atropelamento coletivo, um homem de 37 anos cujo nome não foi divulgado, não se feriu. Ele se negou a realizar o teste do bafômetro. Em razão disso, foi autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro, por infração gravíssima que gera multa e suspensão do direito de dirigir. O condutor poderá ainda responder criminalmente pelas lesões corporais causadas às quatro vítimas.