Trânsito

Trânsito
Notícia

Policiais e pedestres são atropelados durante atendimento na BR-101, em Santa Catarina; veja o vídeo

Motorista que provocou acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi autuado

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS