"Parava tudo que estava fazendo para ajudar": quem era o homem que morreu em colisão na BR-386

Era o primeiro contato de socorro para muita gente. Ou o tipo de pessoa que tirava a camiseta para doar aos outros. Assim pode ser descrito Michel Battisti, que morreu aos 43 anos na terça-feira (30), em um acidente na BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari.

Ele foi vítima de uma colisão entre um caminhão e um carro. Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão conseguiu sair sem ferimentos, mas Battisti não resistiu.

Natural de Progresso, também no Vale do Taquari, e formado como técnico agrícola, ele era servidor público na prefeitura de Marques de Souza havia mais de 10 anos. Na ocasião do acidente, retornava de um atendimento a um produtor.

Aliás, Battisti era reconhecido pelos colegas de trabalho e moradores do município por ser bastante atencioso em seu atendimento. É o que observa a veterinária Mariane Dalberto Gomes, 39 anos, que hoje vive em Chapecó (SC), mas trabalhou com o técnico agrícola em Marques de Souza durante oito anos. Uma das características mais marcantes do amigo, para ela, era o bem servir.

— Se furasse o pneu no campo ou atolasse o carro, o primeiro contato de socorro seria o Michel. Era o meu e de muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. Ele parava tudo que estava fazendo para ajudar um colega ou um amigo — diz Mariane.

O prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertz, corrobora o relato. Ele realça que Battisti sempre foi um servidor muito empenhado.

— Era um cara que não media esforços para ajudar os produtores rurais. O pessoal gostava muito dele, pela sinceridade e pelas falas sem muitos rodeios — descreve o prefeito.

Mariane acrescenta que o amigo cativava os outros pela sua simplicidade:

— Aprendi muito com ele. Ele tratava todo mundo igual, sem distinção. Conquistava facilmente a todos.

Battisti também costumava ser atencioso com o seu filho, Benício, cinco anos — fruto de sua relação com a pedóloga Daniela Felicetti, 38. A ex-companheira também relata que o servidor era uma pessoa empática e solidária.

— O que eu escutei assim: "Nossa, ele tirava a camisa dele para dar aos outros". Era uma pessoa muito fechada, de poucas palavras, mas bastante amigável — descreve.

Fora do trabalho, Battisti se ocupava com o futebol — jogando ou assistindo. Tinha duas paixões: o Grêmio e o Flamengo de Xaxim (distrito localizado no interior de Progresso). Costumava se envolver com o time de sua terra natal, seja dentro ou fora do campo. Foi na comunidade de Xaxim que ele foi velado e sepultado na tarde desta quarta-feira (31).

O acidente

O choque entre a carreta e o Renault Kwid que Battisti conduzia aconteceu no começo da tarde de terça-feira no km 312 da BR-386. Os dois veículos pegaram fogo com a colisão. O condutor da carreta, um homem de 36 anos natural de Pinheiro (MA), não sofreu ferimentos.