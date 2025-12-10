Pagamento do IPVA 2026 começa em 16 de dezembro; veja calendário

O Rio Grande do Sul inicia a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no dia 16 de dezembro, com possibilidade de pagamento antecipado e manutenção integral das regras principais do tributo.
As alíquotas permanecem as mesmas, os critérios de isenção por idade do veículo não mudaram e os descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão seguem com os mesmos percentuais. Proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.
Alíquotas por tipo de veículo:
- 3% para automóveis e camionetes
- 2% para motocicletas
- 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação
Neste ciclo, todos os veículos têm vencimento em cota única no mesmo dia: 30 de abril de 2026, independentemente do final da placa.
O parcelamento segue disponível em até seis meses, de janeiro a junho. A adesão deve ocorrer até 30 de janeiro de 2026. As parcelas podem ser pagas nos bancos conveniados ou via Pix.
Descontos acumuláveis
Os programas seguem vigentes e permitem abatimentos que podem ser combinados com o pagamento antecipado.
Bom Motorista
- Um ano sem multa (01/11/24 a 31/10/25): 5%
- Dois anos sem multa (01/11/23 a 31/10/25): 10%
- Três anos ou mais (01/11/22 a 31/10/25): 15%
Bom Cidadão
- 51 a 99 notas: 1%
- 100 a 149 notas: 3%
- 150 ou mais: 5%
Esses descontos só valem para pagamento em dia ou antecipado.
Pagamento antecipado
Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:
Pessoa Física
- 3% de desconto direto
- Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)
- Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão
Pessoa Jurídica
- 3% de desconto
Após o período de dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).
As regras ficam assim:
Pagamento até 30/12/2025
- Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS
- Máximo pessoa física: 25,69%
- Máximo pessoa jurídica: 3%
Pagamento até 30/01/2026
- Antecipação: 3%
- Máximo pessoa física: 22,40%
Pagamento até 27/02/2026
- Antecipação: 2%
- Máximo pessoa física: 21,60%
- Máximo pessoa jurídica: 2%
Pagamento até 31/03/2026
- Antecipação: 1%
- Máximo pessoa física: 20,80%
- Máximo pessoa jurídica: 1%
Frota, isenções e arrecadação estimada
A frota gaúcha prevista para 2025 é de 7.989.721 veículos. Desse total, 48,1% são isentos, principalmente por possuírem mais de 20 anos de fabricação ou valor inferior a 4 UPF (Unidade Padrão Fiscal) – além dos eletrificados (100% elétricos).
A estimativa de arrecadação com o IPVA 2026 é de R$ 6,2 bilhões. A repartição permanece igual: 50% da receita para o Estado e 50% para o município de licenciamento do veículo. O valor médio do imposto para 2026 é de R$ 1.496,00.
Base de cálculo e variação média do imposto
A base de cálculo segue os critérios tradicionais:
- Veículos novos: valor da nota fiscal
- Veículos usados: pesquisa de mercado / valor médio
- Variação média do IPVA 2026: 0,36%
Por grupo, as variações ficaram assim:
- Automóveis: -0,62%
- Camionetes e utilitários: -1,83%
- Caminhões: -1,39%
- Ônibus e micro-ônibus: -1,56%
- Motos e similares: 2,52%
- Motor-casa: -2,91%
Formas de pagamento
Os pagamentos podem ser feitos a partir de 16 de dezembro nos seguintes canais:
- Banrisul: agências, postos e internet
- Bradesco: débito em conta, terminais e internet (correntistas)
- Sicredi: agências, postos e internet
- Banco do Brasil: débito em conta, terminais e internet (correntistas)
- Sicoob: agências, postos e internet
- Caixa: lotéricas
- Pix: pagamento por QR Code em mais de 760 instituições.
Para parcelamento, é necessário gerar um novo código a cada mês.
Alerta contra golpes
- O governo reitera que não envia links, boletos ou cobranças por e-mail, SMS ou WhatsApp
- Os sites oficiais sempre terminam em rs.gov.br
- O beneficiário correto do pagamento é IPVA SEFAZ/RS (CNPJ 87.958.674/0001-81)