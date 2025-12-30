Pagamento do IPVA 2026 com desconto máximo termina nesta terça-feira

Frota no Rio Grande do Sul prevista para 2025 é de 7.989.721 veículos. MATEUS BRUXEL / Agencia RBS

O prazo para pagamento antecipado com desconto máximo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta terça-feira (30). Os motoristas do Rio Grande do Sul podem obter até 25,69% de desconto somando os benefícios Bom Motorista, Bom Cidadão e do pagamento antecipado. O valor médio do imposto para 2026 é de R$ 1.496.

O pagamento adiantado garante 3% de redução pela antecipação e evita a atualização pela variação da UPF/RS (estimada em 4,43%), o que representa abatimento superior a 7%.

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR code para pagamento, é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.

Descontos

Bom Motorista

Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%

Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%

Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%

Bom Cidadão

51 a 99 notas: 1%

100 a 149 notas: 3%

150 ou mais: 5%

É válido para quem fizer o pagamento em dia ou antecipado.

Pagamento antecipado

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)

É válido para quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro.

Alíquotas

Não houve mudança nas alíquotas do imposto sobre os tipos de veículos de 2024 para 2025.

3% para automóveis e caminhonetes

2% para motocicletas

1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação

Proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.

Vencimentos

Todos os veículos têm data de vencimento para pagamento em cota única no mesmo dia: 30 de abril de 2026 (independentemente do final da placa).

O parcelamento segue disponível em até seis meses, de janeiro a junho. A adesão deve ocorrer até 30 de janeiro de 2026. As parcelas podem ser pagas nos bancos conveniados ou via PIX até o último dia útil de cada mês.

Após o período de dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física. As regras ficam assim:

Pagamento até 30/12/2025

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 3%

Pagamento até 30/1/2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27/2/2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31/3/2026

Antecipação: 1%

Máximo pessoa física: 20,80%

Máximo pessoa jurídica: 1%

Trânsito no RS

A frota no Rio Grande do Sul prevista para 2025 é de 7.989.721 veículos. Desse total, 48,1% são isentos.