Trânsito

Em Gravataí
Notícia

Obra que promete desafogar trânsito e reduzir risco de acidentes na RS-118 é inaugurada

Intervenção era aguardada com ansiedade pelos moradores do município e usuários da rodovia

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS