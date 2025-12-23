Número de mortes por falta do uso do cinto de segurança aumenta quase 10% nas rodovias federais do RS em comparação com 2024

Tema da operação de Natal da PRF é a conscientização sobre o uso do cinto de segurança. Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Até o dia 21 de dezembro, 261 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Rio Grande do Sul, conforme dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Destas, 67 não usavam o cinto de segurança. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 293 ocorrências, o número de mortes envolvendo pessoas sem o equipamento aumentou quase 10%. Na ocasião, 61 pessoas perderam a vida em decorrência da falta do item de segurança.

Em 26% dos acidentes registrados até 21 de dezembro (261) ficou comprovado que as vítimas estavam sem cinto de segurança — ou seja, uma a cada quatro. Já no mesmo período de 2024, o índice foi de 21%.

Autuações em queda

Em relação às autuações, até novembro desse ano, 24.564 multas foram emitidas por falta do uso do cinto de segurança em rodovias federais do Estado. Uma redução de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 28.883 multas por falta do dispositivo foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal.