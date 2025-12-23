Trânsito

Dados da PRF
Notícia

Número de mortes por falta do uso do cinto de segurança aumenta quase 10% nas rodovias federais do RS em comparação com 2024

Em relação às autuações, até novembro desse ano, 24.564 multas foram emitidas por falta do equipamento. Uma redução de 14,9% em relação ao mesmo período do ano passado

Tiago Bitencourt

