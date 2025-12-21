Motorista foge após atropelar e matar pedestre na BR-386, em Lajeado

Acidente ocorreu no km 346 da BR-386, em Lajeado. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um pedestre morreu após ser atropelado na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari, na noite deste sábado (20). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu por volta das 20h30min, no km 346 da rodovia, próximo ao entroncamento com a ERS-130.

A investigação indica que um VW/Parati, com placas de Porto Alegre, atingiu a vítima, e o motorista fugiu sem prestar socorro. Ele não foi localizado até o momento.

O pedestre, ainda não identificado, morreu no local. A ocorrência foi registrada no sentido Interior–Capital e bloqueou uma das pistas para o levantamento das informações do acidente.