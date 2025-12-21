Trânsito

No Vale do Taquari
Notícia

Motorista foge após atropelar e matar pedestre na BR-386, em Lajeado

Fato ocorreu no início da noite deste sábado, no km 376 da rodovia

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS