Motorista de carro morre em acidente na Estrada do Mar, em Arroio do Sal

O motorista de um Ônix morreu em acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (2) na RS-389, a Estrada do Mar, em Arroio do Sal, no Litoral Norte. A colisão frontal com um caminhão ocorreu no km 58 da rodovia, por volta das 7h.

O Ônix, com placas de Estância Velha, no Vale do Sinos, trafegava no sentido Arroio do Sal–Curumim, quando em uma curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão, com placas de São Sebastião do Caí, que fazia o sentido contrário.

Um passageiro do carro, Érick Eduardo Horn, 23 anos, foi socorrido em estado grave e o motorista, Marcelo Rediss Krause, 20 anos, ficou preso às ferragens e morreu, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

No caminhão, nem o motorista nem o passageiro ficaram feridos. O condutor, de 63 anos, fez o bafômetro que deu zero e não apontou consumo de álcool. Por se tratar de um caminhão de pequeno porte, com dois eixos, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Osório, estava autorizado a circular pela rodovia.

Leia Mais Identificadas mãe e filha que morreram em acidente entre carro e caminhão na Estrada do Mar

A perícia chegou ao local por volta das 9h30min. Por volta do meio-dia, o trânsito foi liberado.