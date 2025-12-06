Motorista de carro fúnebre morre após colidir contra parada de ônibus em Nova Santa Rita

O motorista de um carro fúnebre morreu em acidente na manhã deste sábado (6) em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre.
Identificado como Luis Henrique Rita, 55 anos, ele colidiu contra uma parada de ônibus na Rua Santa Rita ao Caju. A principal suspeita é de que o condutor tenha sofrido um mal súbito antes da batida.
Não havia pessoas na parada no momento do acidente.
Segundo informações da Guarda Municipal, Rita não transportava nenhum corpo no veículo. Havia apenas a informação de que ele estivesse indo à policlínica da cidade buscar um corpo.