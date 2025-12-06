Trânsito

Acidente
Notícia

Motorista de carro fúnebre morre após colidir contra parada de ônibus em Nova Santa Rita

Luis Henrique Rita, 55 anos, teria sofrido um mal súbito instantes antes. Não havia pessoas na parada no momento da batida

Guilherme Milman

