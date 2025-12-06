Motorista de carro fúnebre morre após colidir contra parada de ônibus em Nova Santa Rita

Veículo ficou com a lateral danificada após a colisão. GCM Nova Santa Rita / Divulgação

O motorista de um carro fúnebre morreu em acidente na manhã deste sábado (6) em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre.

Identificado como Luis Henrique Rita, 55 anos, ele colidiu contra uma parada de ônibus na Rua Santa Rita ao Caju. A principal suspeita é de que o condutor tenha sofrido um mal súbito antes da batida.

Não havia pessoas na parada no momento do acidente.

Leia Mais Homem morre em colisão entre carro e caminhão na RS-118, em Viamão