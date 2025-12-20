Motociclista morre em colisão entre carro e moto na ERS-130, em Lajeado

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na ERS-130, em Lajeado, no Vale do Taquari, na tarde deste sábado (20).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), por volta das 13h, o condutor de um Chevrolet Montana trafegava pela rodovia no sentido Cruzeiro do Sul – Lajeado.

Ao tentar realizar uma manobra de conversão à esquerda no km 69, o motorista teria cortado a frente de uma motocicleta Honda Biz.

Após a colisão no lado esquerdo do carro, o motociclista caiu no chão e sofreu ferimentos graves. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico, mas morreu logo depois.