Motociclista morre em acidente na estrada do mar em Capão Novo 

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no início da tarde deste domingo (28) na RS-389 (Estrada do Mar), em Capão Novo, no Litoral Norte. A ocorrência causa o bloqueio da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima, de 29 anos, trafegava no sentido Torres–Capão da Canoa quando bateu de frente com um Corsa, que andava no sentido contrário e teria invadido a pista.

Os dois ocupantes do carro, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao hospital de Capão da Canoa. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da dupla.

A rodovia está totalmente bloqueada no quilômetro 41, no sentido Torres–Capão. Por causa disso, motoristas devem fazer o desvio por dentro de Capão Novo, em alteração que está sendo sinalizada pela polícia. Não há previsão de liberação.

Trânsito no Litoral Norte

Se, pela manhã, o maior movimento na freeway era em direção às praias, nesta tarde o fluxo está invertendo. Mesmo assim, há tráfego nos dois sentidos.

Por volta das 16h30min, 47 carros passavam por minuto na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção a Porto Alegre. Isso representa cerca de metade da capacidade da rodovia.

No mesmo local, no sentido contrário, em direção ao Litoral Norte, eram 23 veículos por minuto e, em Gravataí, 37.