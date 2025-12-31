Motociclista morre em acidente na BR-101, no Litoral Norte

Um motociclista morreu em acidente na BR-101, na manhã desta quarta-feira (31), próximo a Torres. Após colisão com uma BMW emplacada em Três Cachoeiras, o condutor da motocicleta, de 34 anos, veio à óbito no local. Ambos seriam moradores de Torres.

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h, no km 10 da BR-101, no sentido Torres–Porto Alegre. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

