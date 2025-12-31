Trânsito

Colisão com carro
Notícia

Motociclista morre em acidente na BR-101, no Litoral Norte

Ocorrência foi no quilômetro 10 da rodovia, no sentido Torres–Porto Alegre; condutor faleceu no local

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS