Motociclista morre em acidente na BR-101, no Litoral Norte

Um motociclista morreu em acidente na BR-101, na manhã desta quarta-feira (31), próximo a Torres. Após colisão com uma BMW emplacada em Três Cachoeiras, o condutor da motocicleta, de 34 anos, veio à óbito no local. Ambos seriam moradores de Torres.
Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h, no km 10 da BR-101, no sentido Torres–Porto Alegre. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.
A PRF atua na orientação do trânsito no local para facilitar o trabalho pericial. O tráfego flui apenas na faixa da esquerda do sentido Torres-Porto Alegre.